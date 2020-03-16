Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın annesi ile tanıştı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan... 16.03.2020 12:20

Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu olurken şaşırtan bir hamle geldi. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinden kızını almaya gitti. Seyhan, ünlü şovmenin evinin kapısının önünde araçtan inmeyerek kızının gelmesini bekledi. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi ile Cem Yılmaz'ın tanıştığı anlara ait fotoğraflar...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarına hız kesmeden devam eden Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz cephesinde yeni gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'yı Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden annesi Ümran Seyhan aldı. Seyhan, ünlü şovmenin evinin kapısının önünde araçtan inmeyerek kızının gelmesini bekledi.

"İYİSİNİZDİR İNŞALLAH"

Yılmaz, o sırada dışarı çıkarak ünlü oyuncunun annesinin elini sıkıp, "İyisinizdir inşallah" dedi. Ardından gazetecilere gülerek "Sizdeki amaç ne?" diyerek takıldı.

Serenay Sarıkaya, koşar adım arabasına bindi.

Serenay Sarıkaya ve annesi Ümran Seyhan birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

Cem Yılmaz, misafirlerini kapıya kadar uğurladı. Ünlü komedyenin bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.