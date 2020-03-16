İzzet Yıldızhan'dan sosyal medyayı sarsan açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir, kızımın asla! 16.03.2020 14:28

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksek'in sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa adlı magazin programına katıldı. 56 yaşındaki şarkıcı Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın yaşadığı aşk haberi hakkında yorumda bulundu. Yıldızhan, ''Bir kadınla erkek arasındaki yaş farkı 20'de olabilir 30'da olabilir. Bir kadın 2 çocuk doğurduğunda arada yaş farkı kalmıyor. Ben 20 yaşında birini sevebilirim… Yaş sınırı koymuyorum.. O da beni sevebilir ama kızımı 20 yaş büyük birine vermem!” dedi. Yıldızhan'ın bu açıklamaları sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Yıldızhan'ın tepki çeken o açıklaması...

Yıldızhan, canlı yayınlanan bir magazin programına katıldı ve burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 56 yaşındaki şarkıcı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haberi hakkında yorumda bulunurken, "Ben 20 yaşında birini sevebilirim… Yaş sınırı koymuyorum.. O da beni sevebilir" şeklinde bir açıklamada bulundu.

SÖZ KONUSU KIZI OLUNCA ÇARK ETTİ

İzzet Yıldızhan bu yorumundan kısa süre sonra bu defa kızının benzer bir durumda bulunması halinde nasıl davranacağını açıkladı. Yıldızhan, "Kızımı 20 yaş büyük birine vermem!" diyerek canlı yayında çok şaşırtıcı bir çıkışta bulunmuş oldu. Program sunucularının kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatmaları üzerine bu defa "bizler sanal dünyadayız" şeklinde bir açıklamada bulundu.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan'ın çocukluğu Adana'da pamuk işçiliğinden Ankara pavyonlarına uzanıyor. Diyarbakır Çermik'de dünyaya geldiği yıl babasını kaybediyor. Annesi Suriye Zelal 15 çocukla bir başına kalıyor. İzzet Yıldızhan 15 çocuktan en sonuncusu. Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken başlıyor. Önce pavyonlarda sahneye çıkıyor. Sonra albümler geliyor.

Klibinde oynattığı mankenden bile çocuk yapan İzzet Yıldızhan'ın fırtınalı aşk hayatı duyanların başını döndürecek cinsten. 9 çocuğu olan ünlü sanatçı eşlerinin hiçbirine nikah yapmadı.

İZZET YILDIZHAN ÇOCUKLARI EŞLERİ!

İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var. İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

İzzet Yıldızhan birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmıyor. O kadınlardan biri de Suriye asıllı Gizem İ. ... Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu.

İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir mankendi. Ajda Ballıkaya , İzzet Yıldızhan'ın bir klibinde rol almıştı. İzzet Yıldızhan'ın Suriye isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ajda Ballıkaya, mankenlik kariyerini de noktaladı. Suriye, İzzet Yıldızhan'ın annesinin adıydı.