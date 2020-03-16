Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın annesi ile tanıştı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...
Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu olurken şaşırtan bir hamle geldi. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinden kızını almaya gitti. Seyhan, ünlü şovmenin evinin kapısının önünde araçtan inmeyerek kızının gelmesini bekledi. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi ile Cem Yılmaz'ın tanıştığı anlara ait fotoğraflar...
16.03.2020 12:54
- Son Güncelleme: 16.03.2020 12:55
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarına hız kesmeden devam eden Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz cephesinde yeni gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'yı Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden annesi Ümran Seyhan aldı. Seyhan, ünlü şovmenin evinin kapısının önünde araçtan inmeyerek kızının gelmesini bekledi.
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