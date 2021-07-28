Cansu Dere’den mest eden paylaşım! Çizgili mayosuyla kendine hayran bıraktı... Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlü oyuncu, kural bozarak tatilde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çizgili mayosu ile objektif karşısına geçen Dere, adeta sosyal medyayı salladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyaya damga vuran tatil pozu...