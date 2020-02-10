Sergen Yalçın Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam ile fena yakalandı! İkilinin yaş farkı şoke etti |Video 10.02.2020 17:47

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Melisa Şalgam ile samimi bir şekilde görüntülendi. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçının ardından galibiyeti kutlamak için soluğu gecelerde alan Sergen'in Arka Sokaklar dizisinde Asiye karakterini canlandıran oyuncu Melisa Şalgam ile görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Sergen Yalçın olarak bilinen orta saha pozisyonunda oynamış futbol yorumcusu, teknik direktör ve eski milli futbolcudur. 10 yaşında girdiği Beşiktaş altyapısından A takıma kadar yükselmiş olup 15 yıl kulüp için ter dökmüştür. Sergen Yalçın'ın sevgilisi olduğu düşünülen Melisa Şalgam kimdir? Sergen Yalçın ile Melisa Şalgam'ın arasındaki yaş farkı şoke etti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın fena yakalandı! Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının karşısına çıkmıştı. Gaziantep Futbol Kulübü ile evinde karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Efsanesi olduğu takımın başında ligde 2'de 2 yapan Sergen Yalçın, galibiyeti Melisa Şalgam ile kutladı. İkilinin samimi fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.

GALİBİYETİ MELİSA ŞALGAM İLE KUTLADI!

Gaziantep maçının ardından soluğu gecelerde alan Sergen Yalçın, oyuncu Melisa Şalgam ile görüntülendi. Şalgam'ın Beşiktaş - Gaziantep FK maçını da tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

MELİSA ŞALGAM KİMDİR?

1996 doğumlu genç oyuncu Melisa Şalgam oyunculuğu ile olduğu kadar özle hayatıyla da adından söz ettiriyor. Arka Sokaklar dizisi ve Benim Adım Feridun filmi gibi yapımlarla ekranda görülen Melisa Şalgam hakkında Melisa Şalgam kimdir ve Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

01 Ocak 1996 yılında dünyaya gelen Melisa Şalgam, 24 yaşındadır. Samsun'da dünyaya gelen başarılı oyuncu Oğlak burcudur. Tiyatro ve oyunculuk eğitimlere alarak kendini geliştiren güzel oyuncu, İstanbul Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, Oyunculuk bölümünü de eğitim almıştır.

Melisa Şalgam 2001 yılındaailesiyle beraber Antalya'ya yerleşti. İlköğretim ve Lise eğitimini Antalya'da bitirdi. Başarılı oyuncu aynı zamanda şan, solfej, piyano eğitimlerini de tamamladığı bilinmektedir.

MELİSA ŞALGAM'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Benim Adım Feridun – Sinema- Çisem Rolü

Firardayız – Sinema

Arka Sokaklar Dizisi – Asiye Rolü