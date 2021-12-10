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Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı: Beni bu yüzden mi sevmedin anne

Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı: Beni bu yüzden mi sevmedin anne
10.12.2021 00:36 - Son Güncelleme: 10.12.2021 00:39

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Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı nefes kesti! Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız’ın 24. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Nalan, Feride ve Adil'in sakladığı sırrı öğrenmeye çok yakındır. Ancak Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir. Nalan, saklanan eşyaların peşine düşer. Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar verir. İşte nefesleri kesen yeni bölüm fragmanı…

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