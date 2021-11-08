Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan evi terk edip, Feride'nin yanına dönüyor!

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız’ın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır. Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir.Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır. İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...