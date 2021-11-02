Camdaki Kız 18. bölüm 3. fragmanı: Nalan’ın canını sıkanın aklını alırım

Camdaki Kız 18. bölüm 3. fragmanı nefes kesti! Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız’ın 18. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Sedat'ın ortadan kaybolmasının akabinde Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine açık sözlülüğünü konuşturup Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e satıp yeni bir hayat kurmayı planlamaktadır. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır. Muzo'nun artık duruma el atması gerektiğinden önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise sıra Nalan'a gerçekleri anlatmaya gelmiştir. İşte Camdaki Kız 18. bölüm 3. fragmanı...