Haberler Magazin Videoları BZÇ'nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi güzelliğiyle görenleri büyülüyor

BZÇ'nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi güzelliğiyle görenleri büyülüyor

BZÇ'nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi güzelliğiyle görenleri büyülüyor
28.10.2021 18:24
Ana Sayfa 03:35
Bülent Ersoy’un orkestrası...
Ana Sayfa 26:30
CHP neden HDP ile tezkereye...
Ana Sayfa 01:12
GOL | Sakaryaspor 1-0...
Ana Sayfa 00:40
Yolcunun dikkatsizliği...
Ana Sayfa 01:19
Parmağını sandalyeye...
Ana Sayfa 01:40
Bu görüntü olay oldu! Araç...
Ana Sayfa 01:41
Ümraniyespor 2-1...
Ana Sayfa 01:11
Ümraniyespor 1-0...
Ana Sayfa 00:53
PKK'lı şüpheli sahte kimlikle...
Ana Sayfa 00:18
Hande Erçel mi? Bensu Soral...
Ana Sayfa 00:15
Didem Soydan, Burak Deniz...
Ana Sayfa 00:16
Hadise ile Gigi Hadid...

İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Bülent Polat'ın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor.

Magazin Videoları
SON DAKİKA