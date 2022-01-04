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Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti
04.01.2022 17:20

OTOMATİK OYNAT

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Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in hayatı ise merak konusu oldu. Zeren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görünce ise şaştı kaldı. İşte Meral Zeren'in son hali...

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