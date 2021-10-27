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Haberler Magazin Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

Burcu Özberk'te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyiciyle buluşan Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan yıllar öncesine ait kareleri kafa karıştırdı. Kısa sürede gündem olan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetiksiz olduğunu savunurken bir kısmı 'Kesin estetikli' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen o fotoğrafları...

27.10.2021 01:44 - Son Güncelleme: 27.10.2021 01:44
Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yıllar öncesine ait fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

Oyuncunun fotoğrafları, Instagram'da hızla yayılırken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetiksiz olduğunu savunurken bir kısmı 'Kesin estetikli' yorumunda bulundu.

Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

Melike İpek Yalova

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