Bülent Ersoy makyajsız yakalandı! Önce kuaförde sonra balıkçıda görüntülendi! İşte Diva'nın makyajsız hali...

Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez makyajsız ve en doğal haliyle görüntülendi. Diva 5 yıl önce gece yarısı açtırdığı kuaföre makyajsız görüntülendikten sonra bir makyajsız görüntüde balıkçıda verdi. Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Diva lakaplı 69 yaşındaki sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün ekibiyle birlikte Torba'daki bir balıkçıya gitti. Eli açıklığıyla tanınan sanatçı, masayı da donattı. Balıkçıda 8 bin 500 TL hesap bırakan Bülent Ersoy'un makyajsız hali çok konuşuldu.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Yazlık evinde kalan Ersoy, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği için dışarı çıktı. Sonrasında da ortalık birbirine girdi.

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy şimdilerde Bodrum'da tatilde. Önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da bulunan bir balık restorantına giden Bülent Ersoy mekana girer girmez masayı donattı.

1 SAATTE 8 BİN 500 TL HESAP

Gittiği mekanda bir saat kalan Bülent Ersoy; ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tattı. 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy, daha sonra mekandan ayrıldı.

MAKYAJSIZ DİVA

Her zaman ağır makyaj ve abartılı kıyafetlerle görüntülenen ünlü sanatçının makyajsız dışarıya çıkması herkesi şaşırttı. Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

