Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı plakada! Yeni aldığı arabasının plakasını 'BES' yaptı...

22.05.2020 23:33

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığını iddia eden Murat Sarıgül, önceki akşam yine şok iddialarda bulundu."Bu aşk mıdır bilmiyorum ama çok sık görüşüyorlar. Mesela sokağa çıkma yasağında birbirlerinin evlerindeydi" diyen Murat Sarıgül, kuzeni Emir Sarıgül'ün aldığı arabasına da Buket Aydın'dan esinlenip 'BES' plakasını yaptırdığını iddia etti.





Haber spikeri Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığını iddia eden Murat Sarıgül, önceki akşam yine şok iddialarda bulundu.



Murat Sarıgül



Emir Sarıgül'ün amcasının oğlu olan Murat Bey, şunları söyledi:



"Bu aşk mıdır bilmiyorum ama çok sık görüşüyorlar. Mesela sokağa çıkma yasağında birbirlerinin evlerindeydi".





Murat Sarıgül, kuzeninin aldığı arabasına da Buket Aydın'dan esinlenip 'BES' plakasını yaptırdığını iddia etti.