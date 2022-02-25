Haberler Magazin Videoları ‘Boşanmıyorlar’ Buse Varol’dan beklenen paylaşım! Alişan’a bakın nasıl seslendi!

‘Boşanmıyorlar’ Buse Varol’dan beklenen paylaşım! Alişan’a bakın nasıl seslendi!

‘Boşanmıyorlar’ Buse Varol’dan beklenen paylaşım! Alişan’a bakın nasıl seslendi!
25.02.2022 10:08

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:41
Ebru yeni bir aşka yelken mi...
Ana Sayfa 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 01:03
Rusya'ya yaptırım ablukası: 40...
Ana Sayfa 01:04
Fenerbahçe Slavia Prag...
Ana Sayfa 01:53
Rusya Devlet Başkanı Putin'den...
Ana Sayfa 32:11
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 00:20
Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’...
Ana Sayfa 01:03
Çukurova'nın çimen gözlü...
Ana Sayfa 00:37
Nedir bu Z? Rus askeri...
Ana Sayfa 01:10
Rus uçağının düşürülme anı
Ana Sayfa 00:27
İşgalci Rus askerlerinden...
Ana Sayfa 02:22
Başkan Erdoğan liderliğinde...

Son dakika: Buse Varol'dan beklenen paylaşım! 2018 yılında nikah masasına oturan türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, boşanacakları yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren krizin ardından ünlü çiftin açıklamaları iddiaları güçlendirmişti. Çıkan haberlerle hayranlarını üzen çiftten Alişan, son yaptığı açıklamalarla eşine yeşil ışık yakmıştı. Buse Varol'dan da beklenen hamle geldi. Sosyal medya hesabında ev halini paylaşan Buse Varol'un paylaşımına düştüğü not 'Boşanmıyorlar' dedirtti. İşte Buse Varol'un hayranlarını heyecanlandıran o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA