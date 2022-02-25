‘Boşanmıyorlar’ Buse Varol’dan beklenen paylaşım! Alişan’a bakın nasıl seslendi!

Son dakika: Buse Varol'dan beklenen paylaşım! 2018 yılında nikah masasına oturan türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, boşanacakları yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren krizin ardından ünlü çiftin açıklamaları iddiaları güçlendirmişti. Çıkan haberlerle hayranlarını üzen çiftten Alişan, son yaptığı açıklamalarla eşine yeşil ışık yakmıştı. Buse Varol'dan da beklenen hamle geldi. Sosyal medya hesabında ev halini paylaşan Buse Varol'un paylaşımına düştüğü not 'Boşanmıyorlar' dedirtti. İşte Buse Varol'un hayranlarını heyecanlandıran o paylaşımı...