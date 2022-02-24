Son dakika: Buse Varol’dan beklenen paylaşım! Ev halini yayınlayan Buse biricik eşi Alişan’a bakın nasıl seslendi! ‘Boşanmıyorlar’

Buse Varol ile Alişan 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'e kavuşarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.