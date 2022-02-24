Son dakika: Buse Varol’dan beklenen paylaşım! Ev halini yayınlayan Buse biricik eşi Alişan’a bakın nasıl seslendi! ‘Boşanmıyorlar’
Son dakika: Buse Varol'dan beklenen paylaşım! 2018 yılında nikah masasına oturan türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, boşanacakları yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren krizin ardından ünlü çiftin açıklamaları iddiaları güçlendirmişti. Çıkan haberlerle hayranlarını üzen çiftten Alişan, son yaptığı açıklamalarla eşine yeşil ışık yakmıştı. Buse Varol'dan da beklenen hamle geldi. Sosyal medya hesabında ev halini paylaşan Buse Varol'un paylaşımına düştüğü not 'Boşanmıyorlar' dedirtti. İşte Buse Varol'un hayranlarını heyecanlandıran o paylaşımı...
24.02.2022 21:09 - Son Güncelleme: 24.02.2022 21:09
Buse Varol ile Alişan 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'e kavuşarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Ancak magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Buse Varol ile Alişan'a nazar değdi. Çift, boşanacakları yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Alişan ve Buse Varol'un peş peşe yaptığı hamleler boşanma iddialarını güçlendirirken ünlü çift cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.
Alişan son verdiği röportajlarda eşine yeşil ışık yakarken imaj değiştiren Buse Varol'un fotoğrafını beğenerek 'buzlar eridi' dedirtti.