Boşandılar mı? Bensu Soral ile eşi Hakan Baş ayrılığında son dakika! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

Boşandılar mı? Bensu Soral ile eşi Hakan Baş ayrılığında son dakika! Son günlerde Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin evliliğinde yaşadığı kriz gündemden düşmüyor. Önce Hakan Baş ardından da Bensu Soral'ın basına sızan görüntüsü 'ihanet' iddialarını da beraberinde getirirken ünlü çiftten 'sorun yok' açıklaması gelmişti. Ancak ikili arasında sular yine durulmadı. "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" diyen çift sonunda kararını verdi.