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Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanacak mı sorusu sonunda yanıt buldu! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

Son günlerde Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin evliliğinde yaşadığı kriz gündemden düşmüyor. Önce Hakan Baş ardından da Bensu Soral'ın basına sızan görüntüsü 'ihanet' iddialarını da beraberinde getirirken ünlü çiftten 'sorun yok' açıklaması gelmişti. Ancak ikili arasında sular yine durulmadı. "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" diyen çift sonunda kararını verdi.

28.09.2021 11:57 - Son Güncelleme: 28.09.2021 11:57
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanacak mı sorusu sonunda yanıt buldu! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

2018 yılında dünyaevine giren Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı konuşuluyordu.

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Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanacak mı sorusu sonunda yanıt buldu! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanacak mı sorusu sonunda yanıt buldu! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik ayrı değiliz" dedi.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanacak mı sorusu sonunda yanıt buldu! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanacak mı sorusu sonunda yanıt buldu! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

BOŞANMA KARARI ALDILAR
Çiftin birlikte bir arkadaşlarının düğününe katılması ise kriz çözüldü olarak yorumlandı. Ancak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve boşanma kararı aldı.

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