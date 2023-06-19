Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ'un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince 'boşandık' demişti... Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Su adında bir kızları olan çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 2008 yılından bu yana mutlu bir evlilikleri olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ayrılık iddiaları ve çirkin eleştirilere zaman zaman sinirlense de, karşısındakilere en güzel yanıtı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk ve eğlence dolu paylaşımlarla veriyor. Son olarak Pınar Altuğ evindeki spor salonundan eşi ile spor yaptığı anları paylaştı. Birbirlerine hem iyi bir eş hem de iyi bir arkadaş olan ikilinin eğlendiği anlar kısa sürede gündem oldu.