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Haberler Magazin Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ'un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince 'boşandık' demişti

Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ'un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince 'boşandık' demişti

Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ'un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince 'boşandık' demişti... Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Su adında bir kızları olan çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 2008 yılından bu yana mutlu bir evlilikleri olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ayrılık iddiaları ve çirkin eleştirilere zaman zaman sinirlense de, karşısındakilere en güzel yanıtı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk ve eğlence dolu paylaşımlarla veriyor. Son olarak Pınar Altuğ evindeki spor salonundan eşi ile spor yaptığı anları paylaştı. Birbirlerine hem iyi bir eş hem de iyi bir arkadaş olan ikilinin eğlendiği anlar kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr
19.06.2023 11:50 - Son Güncelleme: 19.06.2023 12:24
Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ’un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince ’boşandık’ demişti

Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ'un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince 'boşandık' demişti...

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Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ’un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince ’boşandık’ demişti

48 yaşındaki Pınar Altuğ evinin spor salonundan paylaştığı görüntülerle sosyal medya gündeminde.

Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ’un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince ’boşandık’ demişti

Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la boşanma aşamasında olduğu iddiasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ’un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince ’boşandık’ demişti

Pınar Altuğ'un 'boşandık' açıklaması olay! Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arasının bozuk olduğu iddia edilen Pınar Altuğ sonunda patladı.

Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ’un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince ’boşandık’ demişti

Bir lansmana katılan Pınar Altuğ 'boşandık biz o yüzden Yağmur yok burada' açıklamasıyla haberleri ciddiye almadığını belirtti.

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