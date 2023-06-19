Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ'un evindeki spor odasından bomba görüntü! 8 yaş fark yüzünden gelen sorular canına tak edince 'boşandık' demişti...

Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la boşanma aşamasında olduğu iddiasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.