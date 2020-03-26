Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?' 26.03.2020 15:10

Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündemden düşmeyen Boran Kuzum ve Miray Daner arasında yeni gelişme yaşandı. Birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin dizisinde tanışan ve o dönemde birbirine çok yakıştıran ikili aşk haberleriyle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Boran ve Miray her ne kadar aşk iddialarını yalanlasa da, canlı yayında geçen diyaloglar, 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?' gibi tepkilere neden oldu. Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı. İşte o anlar...

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzum hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı.

Coronavirüs nedeniyle evlerinde olan ikili Instagram üzerinden yaptıkları ortak canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

Boran Kuzum'un, Miray Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak?" demesi dikkat çekti.

Daner ise, "Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum" cevabını verdi.

Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı, 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlanmıştı.

Miray Daner de iddialar üzerine "Boran'la aramızda aşk, yok sadece arkadaşız" açıklamasında bulunmuştu. Boran Kuzum ile Miray Daner, 2016-2018 yılları arasında 'Vatanım Sensin' dizisinde rol almıştı.