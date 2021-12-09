Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu, sevenlerinden, 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 116. yeni bölüm fragmanında başından vurulan ve 'diziden ayrılıyor mu?', 'Züleyha ölüyor mu?' gibi sorularla adından söz ettiren Hilal Altınbilek, ünlü aşkı Metin Hara ile gecelerde görüntülendi. Geçtiğimiz yaz ayında ortaya çıkan aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Pek fazla ortalıkta görünmeyen Hilal Altınbilek ve yazar sevgilisi Metin Hara, İstanbul gecelerinde el ele görüntülendi. Yasemin Sakallıoğlu'nun stand-up'ı öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü aşıklar bakın neler söyledi...