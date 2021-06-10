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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen evlilik arifesinde...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen evlilik arifesinde...
10.06.2021 17:25
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen Emre, sevgilisi ile evlilik arifesinde... Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümü ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, Fadik karakterine hayat veren Polen Emre sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yaz sezonunu açan Polen Emre'nin bikinili halini görenler tanıyamadı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre'nin sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte voleybolcu aşkıyla evlilik arifesinde olan 30 yaşındaki Polen Emre ve sevgilisi...


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