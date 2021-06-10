Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen evlilik arifesinde...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen Emre, sevgilisi ile evlilik arifesinde... Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümü ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, Fadik karakterine hayat veren Polen Emre sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yaz sezonunu açan Polen Emre'nin bikinili halini görenler tanıyamadı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre'nin sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte voleybolcu aşkıyla evlilik arifesinde olan 30 yaşındaki Polen Emre ve sevgilisi...

10.06.2021 09:27 - Son Güncelleme: 10.06.2021 09:27
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen sevgilisiyle evlilik arifesinde...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen Emre, voleybolcu sevgilisi ile evlilik arifesinde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen sevgilisiyle evlilik arifesinde...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Fadik karakeri ile oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkışa imza atan Polen Emre, geçtiğimiz bölümlerde dizide Raşit karakteri ile evlendi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen sevgilisiyle evlilik arifesinde...

Dizideki hali ile gerçek hayattai hali arasındaki farkla sık sık sosyal medya gündemine gelen Polen Emre'nin sevgilisi merak konusu oldu. O isim bir voleybolcu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen sevgilisiyle evlilik arifesinde...

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Bikinili pozuyla hayran bırakan Polen sevgilisiyle evlilik arifesinde...

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.