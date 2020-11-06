Bir Zamanlar Çukurova'da annesi Hünkar'ı kaybeden Murat Ünalmış: Babam dedi ki 'oğlum annen seni izlerken...'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, son bölümde annesi Hünkar Yaman'a veda etti. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman'a veda sahneleri izleyiciyi gözyaşlarına boğarken, dizide Hünkar'ın oğlu Demir Yaman karakterini canlandıran oyuncu Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde kendisini izleyen annesinin gözyaşlarını tutamadığını babasından öğrenen Murat Ünalmış, duygularını bakın nasıl ifade etti...

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ile oyuncu Murat Ünalmış'ın öz anesini gözyaşlarına boğdu. Dizide annesi Hünkar Yaman'ı toprağa vererek öksüz kalan Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, babasından annesinin ağladığını öğrendiğini ifade ederek, 'Senin gözyaşlarına kurban olurum canım anam. Allah seni başımızdan eksik etmesin" notunu annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafla patlaştı.

Aynı zamanda Vahide Perçin'le çekilen son sahnesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, "Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide Ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha bir çok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim" notunu ekledi.