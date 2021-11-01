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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu yeni aşkını haykırdı! O isim Demet Akalın’ın eski eşi Oğuz Kayhan çıktı

Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu yeni aşkını haykırdı! O isim Demet Akalın’ın eski eşi Oğuz Kayhan çıktı
01.11.2021 13:14
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Ünlü oyuncu Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, yeni aşkını ilan etti. Ünlü avukat, kalbini şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Oğuz Kayhan’a kaptırdı.

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Oyuncu Berk Oktay'dan olaylı bir şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, önceki gün sosyal medyadan ilan-ı aşk etti.

Ünlü avukatın yeni sevgilisi ise magazin dünyasından taındık bir isim çıktı. Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın 2006 yılında evlenip aynı sene boşandığı eski eşi Oğuz Kayhan'la süpriz bir aşka yelken açtı.

Sevgilisiyle selfie yapan Şarapçıoğlu beyaz kalp emojisi koyarak, "Kalbim" diye yazdı. Bu arada ünlü avukatın eski eşi Berk Oktay ise oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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