Bergüzar Korel'den Cardi B'ye 'Bu benim kocam' şarkısıyla espirili uyarı: Anlatın ablaya!

29.06.2020 14:25

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin, sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocası Halit Ergenç'in başrolünde oynadığı Muhteşem Yüzyıl'ı beğenerek izlediğini söyleyen şarkıcı Cardi B'ye göndermede bulundu. Trafikte seyir halindeyken kocasının fotoğrafının bulunduğu bir reklam afişini görüntüledi ve bu görüntüyü ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye gönderdi. Bergüzar Korel'in şarkılı göndermesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye seslenen RAP şarkıcısı Carbi B, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken görülmüş ve bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kısa sürede konu üzerine binlerce paylaşım yapılınca Cardi B de bu konuya kayıtsız kalmamış ve dizinin hayranı olduğunu söylemişti. Şarkıcının bu çıkışı halen güncelliğini korurken Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den gülümseten bir paylaşım geldi.

"HÜRREM NEDEN DEĞİŞTİ"

Diziyi sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getiren Cardi B, "Günde beş bölüm izliyorum, Hürrem Sultan neden değişti?" diye sormuştu.

Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye devam eden Cardi B, dün akşam Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaştı. Cardi B'nin paylaşımın, Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.

"ANLATIN ABLAYA"

Otomobil kullanırken eşinin Babil dizisinin afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan 'Kimin kocası bu' şarkısıyla Cardi B. ye esprili bir göndermede bulundu. Şarkıyı söyleyen güzel oyuncu, paylaşımına Cardi'yi etiketleyip "Anlatın ablaya" yazdı.

Korel bir sonraki paylaşımına da "Aşkım dur allasen, zaten ortalık karışık" mesajını yazıp gülücük emojisi koydu.