Berdan Mardini Barbie halleriyle ortalığı sallamıştı! Memleketine fabrika kurdu güller içindeki pozları olay! İlk yorum Ceylan'dan geldi

Berdan Mardini Barbie halleriyle ortalığı sallamıştı! Memleketine fabrika kurdu güller içindeki pozları gündeme bomba gibi düştü. Berdan Mardini'nin Instagram paylaşımlarına ilk yorum şarkıcı Ceylan'dan geldi. Memleketi Mardin'e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek büyük bir yatırıma imza atan Berdan Mardini, gül hasadını yaparak sezonun ilk mahsullerini çalışanları ile birlikte topladı. Attığı her adımla gündeme gelen Berdan Mardini'nin güller içindeki pozları kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.