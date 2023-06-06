Berdan Mardini Barbie halleriyle ortalığı sallamıştı! Memleketine fabrika kurdu güller içindeki pozları olay! İlk yorum Ceylan'dan geldi.

KADIN ELİ DEĞDİ

Temmuz ayında markasının ilanını gerçekleştirmeye hazırlanan Mardini, 120 Milyon TL'yi bulan yatırımıyla dikkat çekerken 350 kişiye istihdam sağladı. Mardini, "Bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95'i kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur" dedi. Mardini'ye ilk tebrik mesajı sosyal medyada şarkıcı Ceylan'dan geldi.