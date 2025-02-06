SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!
Haberler Magazin Videoları

Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 10:25

atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'de Nehir karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ezgi Mola, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Mustafa Aksakallı ile 2023'te nikah masasına oturan ünlü oyuncu, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Can ile yeni bir paylaşımda bulundu. Mola, gözünden sakındığı biricik oğlu ile ev hallerini Instagram'da yayınladı. Minik Can'ın duvar sildiği anları yayınlayan Mola "Ağaç yaşken eğilir" ifadelerini kullandı. Kısa sürede ilgi odağı olan Can için de "Maşallah ne çabuk büyüdü", "Annesi gibi titiz" yorumları yapıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı!
05.02.2025Çarşamba
Işın Karaca zayıflama sırrını canlı yayında açıkladı!
05.02.2025Çarşamba
Kanye West'in eşi Bianca Censori kırmızı halıda soyundu! İşte şoke eden çırılçıplak teşhir videosu!
04.02.2025Salı
Burcu Özberk Londra'da ‘ev’leniyor!
31.01.2025Cuma
Aras Bulut İynemli'nin en acı günü! Ünlü oyuncunun babası vefat etti
31.01.2025Cuma
Bunlar da Var
GOL | Anderson Talisca! Fenerbahçe 1 - 0 Erzurumspor | GOL İZLE 00:13
GOL | Anderson Talisca! Fenerbahçe 1 - 0 Erzurumspor
05.02.2025Çarşamba
GOL | Cenk Tosun! Fenerbahçe 2 - 0 Erzurumspor | GOL İZLE 02:00
GOL | Cenk Tosun! Fenerbahçe 2 - 0 Erzurumspor
05.02.2025Çarşamba
MÜKEMMEL GOL | Mert Hakan Yandaş! Fenerbahçe 3 - 0 Erzurumspor |GOL İZLE 00:57
MÜKEMMEL GOL | Mert Hakan Yandaş! Fenerbahçe 3 - 0 Erzurumspor
05.02.2025Çarşamba
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit harekat bölgesindeki çatışmada Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu 00:56
Aydın'a şehit ateşi düştü! Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu
05.02.2025Çarşamba
CANLI YAYIN