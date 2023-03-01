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Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: "Ahlaksızlık..."

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: "Ahlaksızlık..."
01.03.2023 11:43

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Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço 'sert konuştuğum için üzgünüm' dedi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında vefat etti. 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan bir isim olan Barış Manço'nun oğlu deprem bölgesinden yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından soluğu Hatay'da alan ve yardım çalışmalarına katılan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço YouTube kanalında yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

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"TAM ANLAMIYLA AHLAKSIZLIK..."

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço 'sert konuştuğum için üzgünüm' dedi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en aktif çalışan yardımseverlerdendi.

12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

Manço, sahada canla başla çalıştıklarını söyledi: "12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkınızı ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki..."Soluğu Hatay'da alan Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: "Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile."

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