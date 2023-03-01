"TAM ANLAMIYLA AHLAKSIZLIK..."

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço 'sert konuştuğum için üzgünüm' dedi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en aktif çalışan yardımseverlerdendi.

12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

Manço, sahada canla başla çalıştıklarını söyledi: "12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkınızı ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki..."Soluğu Hatay'da alan Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: "Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile."