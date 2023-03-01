Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço 'sert konuştuğum için üzgünüm' dedi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında vefat etti. 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan bir isim olan Barış Manço'nun oğlu deprem bölgesinden yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından soluğu Hatay'da alan ve yardım çalışmalarına katılan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço YouTube kanalında yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...