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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023, 16:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 16:59

Banu Parlak Güzellik Merkezi'ne silahlı saldırı... Dilan Engin Polat ''Azmettirici'' çıktı! Banu Parlak keyiften göbek attı!

Bahçeşehir'de yer alan Banu Parlak Güzellik Merkezi'ne silahlı saldırı olayında azmettiricilikle suçlanan Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Haberi alan Banu Parlak keyiften göbek attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...

Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat, soruşturma kapsamında ifadeleri alınması amacıyla tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Gelen haber sonrası Banu Parlak Güzellik Merkezi sahibesi Banu Parlak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunup keyiften göbek attığı görüntüleri yayınladı.

- Olayın geçmişi

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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