Haberler Magazin Videoları Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ve Bora'sı Aytaç Şaşmaz arasındaki o gerçek ‘Yok artık’ dedirtti! Duyanlar inanamadı meğer...

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ve Bora'sı Aytaç Şaşmaz arasındaki o gerçek ‘Yok artık’ dedirtti! Duyanlar inanamadı meğer...

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ve Bora'sı Aytaç Şaşmaz arasındaki o gerçek ‘Yok artık’ dedirtti! Duyanlar inanamadı meğer...
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Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ve Bora'sı Aytaç Şaşmaz arasındaki o gerçek 'Yok artık' dedirtti! Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncuları Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın arasındaki uyum dikkat çekerken ikilinin özel hayatları merak konusu oldu. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz hakkında araştırma yapan sevenleri, ünlü oyuncuların arasındaki boy farkını öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. Baysel ve Şaşmaz'ın arasındaki boy farkı için 'bu kadarını beklemiyordum', 'Yok artık' yorumları yapıldı. İşte Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın boyları...


Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, başrollerini üstlendikleri Baht Oyunu ile izleyiciyle buluşuyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ikilinin özel hayatları ise merak ediliyor.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz hakkında araştırma yapan sevenleri, ünlü oyuncuların arasındaki boy farkını öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte başta Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz olmak üzere ünlü isimlerin boyları...

Cemre Baysel - 1,66 m

Aytaç Şaşmaz - 1,8 m

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