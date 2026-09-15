Engelli genç Emre'den Başkan Erdoğan'ı duygulandıran sözler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldi. Engelli genç Emre'nin Erdoğan'a yönelik samimi sözleri duygu dolu anlara sahne olurken, Başkan Erdoğan da kendisini yıllardır Samsun ziyaretlerinde gördüğünü belirterek, “Otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?” dedi. “Terörsüz Türkiye” mesajı veren Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün sona ermesiyle oluşan huzur ortamına dikkat çekti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel