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Ayşe Yüksel’den ‘Survivor’ eleştirisi: Amacının çok fazla dışına çıkıldığını görüyorum

Ayşe Yüksel’den ‘Survivor’ eleştirisi: Amacının çok fazla dışına çıkıldığını görüyorum
05.02.2022 00:18 - Son Güncelleme: 05.02.2022 00:26

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Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban oldu ama asıl kazanan Ayşe Yüksel oldu desek yanlış olmaz. Genç yarışmacı, Survivor 2021'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken diğer bir yanda da seslendirdiği şarkılarla çok konuşuluyordu. Nitekim Survivor sonrasında kariyerine henüz müzik alanında devam edemese de sosyal medyadan yüklü paralar kazanıyor. Twitter ve Instagram'da oldukça aktif olan Ayşe Yüksel özellikle Twitter'da, Survivor 2022 All-Star hakkında yorumlar yapıyor. İşte onlardan biri kısa sürede çok konuşuldu. Yarışmadaki kanlısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Ayşe Yüksel'in de, Survivor hakkında bu yorumu Acun Ilıcalı'yı kızdıracak cinsten.

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Ayşe Yüksel attığı tweette "Şaşkınlık içindeyim, Survivor'da performans gösterilmesi gereken yer parkurdur, amacının çok fazla dışına çıkıldığını görüyorum ve üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

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