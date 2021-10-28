Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde iddia ortaya atılan şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol sosyal medya paylaşımıyla düşman çatlattı. Ünlü şarkıcı Alişan ile 4 yıldır evli olan Buse Varol paylaşıma 'Canım Kocam' notunu düşürerek adeta 'boşanmayacağız' mesajını verdi. Alişan bu hamlesinin ardından ''Söylemezsem Olmaz'' programında canlı yayına telefonla bağlanarak iddiaları sonlandırdı.

Alişan; ''21 Temmuz'da bambaşka bir adam oldum. Ben sadece çocuklarım ve ailem için yaşıyorum. Ailem o kadar büyük bişey yaşadı ki biz şu an o acının altından kalkmaya çalışıyorum. Bir de bu tarz haberlerle uğraşıyorum. Buse bu dönemde o kadar yanımda oldu ki, bizim bugüne kadar evlilik hayatımızda birbirimize karşı bir iki tartışmamız dışında sesimizi bile yükselttiğimiz olmadı. Yalan bir haber, üzerine bide yalanı yalanlamak bana zül geliyor. Benimle ilgili isteyen istediğini yapsın yazsın ama ne olur ailemle alakalı yalan yanlış haber yapılmasın.''