Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde iddia ortaya atılan şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol sosyal medya paylaşımıyla düşman çatlattı. Ünlü şarkıcı Alişan ile 4 yıldır evli olan Buse Varol paylaşıma 'Canım Kocam' notunu düşürerek adeta 'boşanmayacağız' mesajını verdi. Alişan bu hamlesinin ardından ''Söylemezsem Olmaz'' programında canlı yayına telefonla bağlanarak iddiaları sonlandırdı. ''Alişan Buse Varol ayrılıyor mu?'' sorusuna ünlü şarkıcı ''Yalanı yalanlamak bana zül geliyor'' cevabıyla son noktayı koydu. İşte o anlar...