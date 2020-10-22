ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan ilk fragman geldi!

ATV’nin yeni dizisi Akıncı’nın ilk teaser’ı yayınlandı. atv ekranlarında yayınlanacak olan, Türk dizi-sinema sektörünün ilk kahraman hikayesi Akıncı’nın büyük gizemi devam ediyor. Dizinin ATV’de yayınlanan ilk fragmanı izleyicide büyük bir merak uyandırd. İşte Akıncı 1. fragmanı...
ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın ilk teaser'ı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan, Türk dizi-sinema sektörünün ilk kahraman hikayesi Akıncı'nın büyük gizemi devam ediyor. Dizinin atv'de yayınlanan ilk fragmanı izleyicide büyük bir merak uyandırd. İşte Akıncı 1. fragmanı...