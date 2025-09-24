PODCAST CANLI YAYIN

Aslıhan Malbora’dan Çağatay Ulusoy’lu ilk paylaşım! Aşıklar sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Aslıhan Malbora, sessizliğini bozdu ve ilk kez sevgilisiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Daha önce özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Malbora, Ulusoy’un 35. yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde başrol oynayan Ulusoy, 35 yaşına bastı. Doğum günü, yalnızca sevenleri tarafından değil, aşk yaşadığı oyuncu Aslıhan Malbora tarafından da özel bir paylaşımla kutlandı.

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıkan çift, uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmiş, yalnızca Barcelona dönüşlerinde objektiflere yakalanmıştı.

İlişkilerini medyadan uzak tutan ve birlikte herhangi bir paylaşım yapmayan Aslıhan Malbora, bu tutumunu Ulusoy'un doğum gününde bozdu.

Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un otomobil kullandığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşıma Ulusoy'un doğum tarihi olan "23.09"u ve kırmızı kalp emojisini ekleyen güzel oyuncu, böylece ilk kez ilişkilerini sosyal medyada doğrulamış oldu.

Sürpriz paylaşım, hayranlar arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Aşklarını göz önünde yaşamayan çiftin bu duygusal paylaşımı, takipçileri tarafından "romantik ve samimi" olarak yorumlandı.

