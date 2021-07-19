Aslıhan Güner’den cesur tatil paylaşımları

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta can verdiği Yıldız karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizinin final yapmasının ardından iki yıl boyuncu kızıl olarak kullandığı saçlarını boyatarak uzun süre gündem olan oyuncu, şimdi ise bikinili tatil pozları ile adından söz ettirdi. Güner, pembe bikinisi ile verdiği pozları ve çektiği videoları Instagram hesabında paylaştı. Güner'in paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Aslıhan Güner'in çok konuşulan tatil paylaşımı...