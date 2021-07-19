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Aslıhan Güner’den cesur tatil paylaşımları

Aslıhan Güner’den cesur tatil paylaşımları
19.07.2021 19:28
Ana Sayfa 00:45
Oğulcan Engin kaçtı Ezgi...
Ana Sayfa 03:06
Suriye Milli Ordusu’ndan...
Ana Sayfa 04:13
Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye...
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TEM Otoyolunda can pazarı: 6...
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Bodrum'da korku dolu anlar!...
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3 gün süren kol çatlatan...
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Aksaray'da korkunç kaza! Acı...
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"Özür dilemeseydim,...
Ana Sayfa 04:05
Başkan Erdoğan'dan Kurban...
Ana Sayfa 00:57
Frikik kraliçesi Songül...
Ana Sayfa 01:20
Serinlemek için girdikleri göl...
Ana Sayfa 01:58
Hedef kurban satıcıları!...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta can verdiği Yıldız karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizinin final yapmasının ardından iki yıl boyuncu kızıl olarak kullandığı saçlarını boyatarak uzun süre gündem olan oyuncu, şimdi ise bikinili tatil pozları ile adından söz ettirdi. Güner, pembe bikinisi ile verdiği pozları ve çektiği videoları Instagram hesabında paylaştı. Güner'in paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Aslıhan Güner'in çok konuşulan tatil paylaşımı...


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