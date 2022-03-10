Haberler Magazin Videoları Aslı Tandoğan amuda kalktığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı

Aslı Tandoğan amuda kalktığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı

Aslı Tandoğan amuda kalktığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı
10.03.2022 23:59

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:34
Nihal Candan’dan çok...
Magazin 01:58
Eşi bakın kim çıktı! Dile...
Magazin 00:26
Çağla Şıkel aşk orucunu Deniz...
Magazin 00:08
Ünlü oyuncu ve sevgilisinin...
Magazin 01:01
Üç Kız Kardeş 4. bölüm...
Magazin 00:30
Esra Erol’a yeğeninden...
Magazin 02:15
Nusret’ten 8 Mart Dünya...
Magazin 01:23
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 128....
Magazin 01:06
Yargı 24. bölüm fragmanı...
Magazin 00:30
Survivor Merve Aydın’ın eşi...
Magazin 00:15
Ecem Uzun'un mutlu günü! Düğün...
Magazin 01:01
Alparslan Büyük Selçuklu 17....

Yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Dudaktan Kalbe dizisinde Burak Hakkı ile başrolü üstlenen Aslı Tandoğan, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı (Lamia) olarak hafızalara kazınan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Meslektaşı Pınar Altuğ ile kampa giden ünlü oyuncu, burada amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram hesabını yayınladı. Paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran bir çocuk annesi Tandoğan, fit haliyle beğeni topladı. İşte Aslı Tandoğan'ın o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA