Aslı Tandoğan amuda kalktığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı

Yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Dudaktan Kalbe dizisinde Burak Hakkı ile başrolü üstlenen Aslı Tandoğan, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı (Lamia) olarak hafızalara kazınan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Meslektaşı Pınar Altuğ ile kampa giden ünlü oyuncu, burada amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram hesabını yayınladı. Paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran bir çocuk annesi Tandoğan, fit haliyle beğeni topladı. İşte Aslı Tandoğan'ın o paylaşımı...