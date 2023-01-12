Aşk-ı Memnu geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah Bihter'i canlandıracak

Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i oldu! Efsane geri dönüyor... Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı dizi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i olurken, yeni Behlül'ün kim olacağı merak konusu oldu. Bu sırada Farah Zeynep Abdullah'tan gelen paylaşım sosyal medyayı salladı!