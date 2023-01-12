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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le sarmaş dolaş görüntülendi!

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le sarmaş dolaş görüntülendi!
12.01.2023 12:27 - Son Güncelleme: 12.01.2023 12:29

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Mert Yazıcıoğlu'dan ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le fena yakalandı. 2018 yılından bu yana meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı dizideki arkadaşı Mert Ramazan Demir ile günlük hayatındaki samimi halleri magazin gündeminde 'ihanet mi var?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Hatta bu yakınlık Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş ve iddiaya göre taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası herkesi şaşkına çevirmişti. Yalı Çapkını dizisinde hayat verdikleri Ferit ve Seyran karakterleri ile dikkat çeken ve çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi. İşte o anlar...

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