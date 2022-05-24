Arto'nun 'Serkan Kaya bana zırto' dedi davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi!

Arto ile Serkan Kaya arasında devam eden tazminat davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Seren Serengil daha öncesinden Serkan Kaya'yı İbrahim Tatlıses hakkındaki açıklamasını eleştirdiği belirterek'' Kendisi bana ''Benim okuduğumu İbrahim Tatlıses okuyamaz'' dedi. Bende Tatlıses'e laf ettirmek istemediğim için masadan ayrıldım. Arto sahnede Serkan Kaya'nın sahnesiyle alakalı espri yaptı ve salondakiler güldü. Sonrasında Serkan Kaya sosyal medyadan Arto'ya zırto şaklaban tarzında söylemlerde bulundu'' dedi.