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Arka Sokaklar 631. bölüm fragmanı: Pınar, kendisini nelerin beklediğini bilmeden Caner ile evleniyor!

Arka Sokaklar 631. bölüm fragmanı: Pınar, kendisini nelerin beklediğini bilmeden Caner ile evleniyor!
04.06.2022 01:14 - Son Güncelleme: 04.06.2022 01:18

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Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında,, intikam planını işleten İlyas, yeğeni Caner ile Pınar'ın evlilik işlerini hızlandırıyor. Rıza Baba, kızının nasıl bir tehlikenin içine düştüğünü bilmeden Pınar'ın evlilik mutluluğuna katılıyor. Çaylak Alper, operasyon sırasında kafasına vurularak bayıltılıyor. Selin de, operasyon düzenlediklerinin eline düşüyor. Cemal, yıllar sonra ablasının karşısına dikiliyor. Engin ise, genç bir kız ile yemek yerken Başak tarafından basılıyor. İşte Arka Sokaklar 631. Bölüm fragmanı…

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