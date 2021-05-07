Aras öldü mü? Akrep 22. bölüm ön izleme videosu yayınlandı! Akrep bu hafta yayınlanacak mı?

Akrep 22. Bölüm Ön İzleme videosu yayınlandı! Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Akrep'in yeni bölümünde Aras namlunun ucunda. Ahmet, Aras'ı vuracak mı? Aras ölüyor mu? STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Akrep bu hafta yayınlanacak mı? İşte Akrep 22. bölüm önizleme videosu...

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Akrep'in yeni bölümünde Aras namlunun ucunda. Ahmet, Aras'ı vuracak mı? Aras ölüyor mu? STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Akrep dizisinin yeni bölümü 13 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Son bölümde neler yaşandı?

Ferda, Ahmet'in otel odasında kendisini aldattığını Efe'den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru'yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Ahmet'in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet'le ipleri koparmaya karar verir.

Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar. Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet'ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir.

Aras, Ahmet ve Duru'yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi'ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can'ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet'i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem'den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.