Alişan, kardeşinin ölümünden sonra ilk kez sahnede

Ünlü sanatçı, kardeş acısını içine attı. Konser için sahneye çıktı. Hem ağladı hem ağlattı: Dünya boş. Ailenize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda ellerinizden uçup gidiyorlar.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Coronavirüs'e yakalandı. Kurtarılamadı. Selçuk'un ölümü ile kendini eve kapatan Alişan zor günleri atlatmak için yine müziğe sarıldı. Kardeşini genç yaşında toprağa bırakan sanatçı, acı olaydan sonra ilk kez Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Tek kardeşinin acısıyla yüreği yanan genç sanatçı, seyircilerin karşısında oldukça duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına boğulan Alişan, şarkı söylemeden önce kısa bir konuşma yaptı. Sözleriyle hem ağladı hem de ağlattı: "Kardeşimsiz ilk defa Kıbrıs'a geldim. Gerçekten dünya çok boş. Ailenize, kardeşinize, ailenize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar. Ben bu gece bütün şarkılarımı Selçuk için okuyacağım." Bu arada Alişan, kardeşinin ölümünden sonra ikinci bir acıyla sarsılmıştı. Kuzeni de beyin kanaması sonrası yaşamını yitirmişti.