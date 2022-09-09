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Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı
09.09.2022 16:53

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Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi, olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı. Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deli Yürek gibi dizilerde rol alan oyuncu Ali Sürmeli annesinden gelen kötü haberle yıkıldı 82 yaşındaki Akçe Sürmeli, kendini ağaca asarak hayatına son verdi. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli annesinin intihar nedenini açıkladı.

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