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Aleyna Tilki'ye ne oldu? Depresyona girdi iddiaları boy gösteren Tilki, sosyal medyadan veryansın edip çöküş itirafında bulundu

Aleyna Tilki'ye ne oldu? Depresyona girdi iddiaları boy gösteren Tilki, sosyal medyadan veryansın edip çöküş itirafında bulundu
23.09.2021 12:34
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Aleyna Tilki'ye ne oldu? Depresyona girdi iddiaları boy gösteren Tilki, sosyal medyadan veryansın etti! 2016 yılında çıkardığı şarkısı ve pembe ayıcıklı klibi ile magazin dünyasında adı geçmeye başlayan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile adı anılan Aleyna Tilki 'sevgili' açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti, herkes "Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Aleyna Tilki'den gelen o açıklama.


Aleyna Tilki'den sevgili itirafı! 'Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum' dedi ve gerçeği açıkladı

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