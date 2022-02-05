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Aleyna Tilki'den ''photoshop'' iddialarına videolu yanıt: Açım aç

Aleyna Tilki'den ''photoshop'' iddialarına videolu yanıt: Açım aç
05.02.2022 01:20 - Son Güncelleme: 05.02.2022 01:35

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç popçu Aleyna Tilki, geçen günlerde siyah büstiyeri ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamıştı. İnce beliyle dikkat çeken Tilki’nin fotoğrafa photoshop yaptığı iddia edilmişti. Tilki, bugün yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Belinin ince olduğunu kanıtlamak için elinden gelen yapan şarkıcı, vücudunu çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Tilki’nin ilginç videosu birçok kişinin tepkisini çekti. İşte Aleyna Tilki’nin tepki yağan o paylaşımı...

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