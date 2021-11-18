Aleyna Tilki'den cinsel istismar itirafı! Elmalı davasındaki karara isyan etti: “Yalvarırım ceza alsınlar”

Türkıye'de infial yaratan Elmalı Davası'nda anne ve üvey baba dahil tüm sanıklara beraat kararı verilmesine tepki gösteren genç şarkıcı, Instagram hesabından "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz.







Adaleti bulamazlarsa kendi celladına dönüşebilirler.







Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir.







Kötü bir insana dönüşebilir. Bu insanlar ceza almalı. Yalvarırım alsınlar" ifadelerini kullandı.







Zamanında kendisinin de benzer bir haksızlığa uğradığını itiraf eden Aleyna Tilki, şöyle konuştu:







Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, bu adam ceza almazsa,ben bir gün onlardan birini bulacağım."