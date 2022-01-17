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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Survivor paylaşımı! 2022 All-Star yarışmacısına tepki gösterdi

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Survivor paylaşımı! 2022 All-Star yarışmacısına tepki gösterdi
17.01.2022 18:56

OTOMATİK OYNAT

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Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez öyle bir yorum yaptı ki adeta ateş püskürdü.

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Instagram ve Twitter hesaplarını sık sık kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, bu sezonda da yakından takip ettiği Survivor 2022 All-Star hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Bunun için de Twitter'ı tercih ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 hakkında önceki gün öyle bir yorum yaptı ki görenler şaşkına döndü. Kalaycıoğlu'nun hedefinde ise, kanlısı olan Ayşe Yüksel'in yakın arkadaşı Yasin Obuz vardı.

2020 sezonunda kadın yarışmacılara özellikle Evrim Keklik'e olan davranışlarıyla izleyicinin hafızasında kadın düşmanı olarak kalan Yasin Obuz'u diline doladı Aleyna Kalaycıoğlu.

Yasin Obuz'un önceki bölümde Sude Burcu ve Yağmur Banda ile yaşadığı kavga sonrası bir paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu, Obuz'un yarışmada bulunmasının doğru olmadığını savunarak bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

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